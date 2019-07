Casoria (Na): Cesaro (Fi) su voragine, serve piano straordinario cavità (2)

- "La vicenda Casoria, territorio gravato da ben 81 di queste cavità – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia – deve costituire un forte monito: è necessario completare il censimento di tutte quelle esistenti in Campania, attivare un fondo per la messa in sicurezza di quelle maggiormente a rischio crollo, varare un piano straordinario a valere sui fondi europei per garantire che quanto accaduto a Casoria e Sant'Antimo non si verifichi mai più". "Per questo – ha annunciato in conclusione il capogruppo regionale campano di Forza Italia – presenterò già nel corso della prima seduta utile del Consiglio regionale una mozione che impegni la giunta a dare piena attuazione alle norme approvate a luglio 2018 assumendo precisi impegni normativi, tecnici e finanziari per fronteggiare quella che col passare del tempo assume sempre di più i contorni di una vera e propria emergenza". (Ren)