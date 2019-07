Napoli: depositata interpellanza al sindaco sul riutilizzo sociale dei Beni confiscati

- "A seguito dell'ennesimo bando del comune di Napoli, con delle chiare forzature che vanno in contrasto con la normativa nazionale, oltre che riduco la partecipazione dei soggetti interessati a presentare progetti per il riutilizzo sociale dei Beni confiscati, creando così un circolo vizioso che tende a favorire le poche realtà già esistenti". Lo hanno dichiarato dal Comitato campano del Centro nazionale sportivo Fiamma. "Il nostro comitato - hanno proseguito dal centro Fiamma - ha sensibilizzato il senatore Iannone, capogruppo in commissione parlamentare Antimafia, oltre che i consiglieri comunali, Santoro e Nonno al fine di attivare quelle iniziative per eliminare azioni illegittime, a nostro avviso, in una gestione troppo personalizzata dell'enorme patrimonio rappresentato dai Beni confiscati e/o sequesrti, che in generale una parte della sinistra ed in particolare l'area vicina al sindaco De Magistris, da troppo tempo la considerano 'cosa loro'". Su tale questione il consigliere Nonno ha depositato un interpellanza al sindaco sotto forma di question time con risposta in aula. (segue) (Ren)