Torino: incontro Regione Piemonte-Gtt, saranno sostituiti 300 bus

- Si è tenuto ieri un incontro in Regione tra l’assessore ai trasporti Marco Gabusi e l’amministratore delegato di Gtt Giovanni Foti. L’incontro si è reso necessario per affrontare il tema della fornitura di 74 nuovi mezzi Diesel euro 6; è stato poi anche analizzato il piano di rinnovamento della flotta urbana di GTT. La Regione ha confermato a GTT l’impegno a contribuire al piano di rinnovo della flotta (sostituzione di circa 300 bus) orientando finanziamenti e politiche di acquisto verso veicoli con alimentazione elettrica o a metano in coerenza con le strategie concordate da GTT con la Città di Torino. In tale ambito la Regione ha autorizzato gli atti necessari per completare la fase di acquisizione, come ultimo acquisto di bus a gasolio, dei 74 nuovi autobus EvobusMercedes di prossima consegna. (segue) (Rpi)