Positano (Sa): domenica nuovo appuntamento con la rassegna culinaria "Positano gourmet"

- Domenica alle ore 20.30 si terrà il secondo appuntamento con "Positano gourmet, a cena con le stelle", la rassegna culinaria che si svolge da tre anni al ristorante stellato Michelin "La serra" dell'Hotel Le Agavi di Positano (Sa) in via G. Marconi, 169. Per l'incontro di domenica saranno presenti l'executive chef Luigi Tramontano e lo chef Theodor Falser dell'Engel spa & resort in Trentino. Una cena a quattro mani dove, hanno fatto sapere gli organizzatori, dialogheranno due stili di cucina, tra innovazione e tradizione. Nei piatti di Tramontano sarà possibile ritrovare il pescato dei mari nostrani e gli ortaggi di stagione, in cotture sperimentali. Il tutto sarà accompagnato dai vini selezionato dalla sommelier Nicoletta Gargiulo. Prossimo appuntamento con "Positano gourmet" il 13 settembre con lo chef Romain Barthe dell'Auberge de Clochemerle nel Beaujolais. (Ren)