Napoli: depositata interpellanza al sindaco sul riutilizzo sociale dei Beni confiscati (2)

- Il presidente del Centro fiamma, Antonio Arzillo, ha dichiarato: "queste azioni rappresentano una linea rossa che soffoca ogni discorso plurale e di partecipazione, che parte dalla Regione, ma che trova la sua massima operatività nel comune di Napoli, atteggiamenti che diventano a loro volta un 'sistema', molto simile a quello per cui dovrebbero combattere. In tutti i casi evidenzieremo sempre con maggior forza l'arroganza con cui tendono a gestire questi Beni considerandoli come argomenti di loro esclusivo interesse anziché di patrimonio pubblico". Dello stesso avviso il senatore Iannone: "grave che si stravolga in pieno la volontà legislativa di massima partecipazione della società alla riconquista di spazi sottratti alla criminalità, invito l'amministrazione De Magistris a un maggior senso di responsabilità, nei confronti di tematiche così sensibili". (Ren)