Casoria (Na): Cesaro (Fi) su voragine, serve piano straordinario cavità

- "Che cosa aspetta il governo regionale a varare un piano straordinario per l'emergenza cavità a nord di Napoli, a dare cioè attuazione al mio emendamento alla Legge di semplificazione approvata a luglio dello scorso anno?". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro rinviando alla voragine apertasi in largo San Mauro a Casoria. "Ricordo che in occasione dei crolli a Sant'Antimo – ha continuato - chiedemmo e ottenemmo non solo lo stanziamento in bilancio di 300mila euro per la messa in sicurezza di quelle cavità, ma anche il censimento e il monitoraggio di tutte le cavità e le reti fognarie di particolare portata, vasche e camere di ispezione incluse, della Campania, rammentando peraltro che solo a nord di Napoli erano già state censite ben 1.985 cavità tufacee, molte delle quali sottostanti ad aree fortemente urbanizzate". (segue) (Ren)