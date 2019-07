Trasporti: Cesaro (FI), utenti circum? De Gregorio risponde solo al suo padrone

- "L'istituzione della navetta Eav sulla tratta della Circumvesuviana Poggiomarino-Pompei decisa per mettere una pezza a colori alle gravi inefficienze emerse domenica scorsa la dice tutta su quali sono le dinamiche che governano l'ente: il padrone chiama, il manager-scrittore risponde. Gli utenti? Contano meno di zero". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, commentando l'annuncio del presidente del gruppo regionale "De Luca Presidente" della decisione di attivare un treno-navetta sulla tratta Circumvesuviana Poggiomarino-Pompei-Torre Annunziata a seguito di un incontro con il management di Eav. "Non ho dubbi, ribadisco quanto già chiesto nell'infernale giornata di domenica scorsa a proposito del manager social-mediologo De Gregorio: dimissioni!", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)