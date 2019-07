Sanità: Ciarambino (M5s), finalmente puniti responsabili per formiche al san Giovanni Bosco (2)

- "Era stato proprio De Luca – ha ricordato Ciarambino - a pretendere la sospensione per i tre infermieri, a cui oggi andrebbero rivolte pubbliche scuse, pur di salvaguardare l'onorabilità dei suoi dirigenti. Lo stesso governatore che in aula ci ha fatto bocciare un ordine del giorno nel quale chiedevamo la rimozione dei suoi manager, corroborato da documenti e istanze per sollevare dall'incarico l'allora direttore generale Asl Napoli 1”. “Manager incapaci, ospedali che cadono a pezzi e il presunto controllo dei clan sulla nostra salute – ha incalzato la consigliera - Con questi presupposti De Luca trova oggi anche il coraggio di chiedere l'uscita dal commissariamento”. “Facciamo ancora una volta appello al premier Conte, a cui abbiamo inviato nei giorni scorsi una lettera a firma dei consiglieri regionali e dei parlamentari campani M5s, di dar seguito alla nostra richiesta di sostituire De Luca con un commissario con poteri anche di nomina dei dirigenti sanitari e di prevedere per la Campania misure emergenziali come quelle contenute nel decreto Calabria", ha concluso Ciarambino. (Ren)