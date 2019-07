Spettacoli: sabato la notte bianca di Pomigliano d’Arco (Na) ospiterà la finale di Miss Italia

- Sabato l'associazione Pro loco Pomigliano, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato al Commercio, ha organizzato in collaborazione con l'agenzia Creative comunicazione ed eventi e supportato da DecoLight e Asm la seconda edizione della notte bianca dello shopping. Per l'occasione, dalle ore 19, piazza Giovanni Leone ospiterà la finale regionale di Miss Italia. Sfileranno circa 25 ragazze da tutta la Campania che si contenderanno anche la fascia di Miss sorriso Campania. L'evento, presentato da Emanuela Giordano e Erennio De Vita, vedrà in giuria la showgirl Tanya La Gatta, di recente immortalata sul red carpet del festival di Cannes. Ospiti il cantante Carlo Paradisone, reduce dall'esperienza su Canale 5 nella trasmissione "All togheter now" di Michelle Hunziker, e la cantante e attrice Annamaria Da Brescia. Grazie al supporto di Aicast Pomigliano, saranno protagonisti anche i commercianti locali, fornendo abiti, scarpe ed accessori per i vari cambi delle modelle e organizzando in apertura della manifestazione una "sfilata a marchio cittadino". La serata sarà arricchita anche dalla presenza di food truck per una offerta gastronomica e da attività per bambini in via Ercole Cantone. (Ren)