Torino: incontro Regione Piemonte-Gtt, saranno sostituiti 300 bus (2)

- Questi autobus con motorizzazione diesel euro 6, stante una loro maggiore affidabilità, andranno a sostituire un numero superiore di bus euro 2 e garantiranno una consistente riduzione delle emissioni inquinanti.“Sarà importante per il capoluogo avere a disposizione da settembre decine di automezzi nuovi che ridurranno le emissioni in atmosfera - afferma l’Assessore Regionale ai Trasporti Marco Gabusi –. Con l’azienda si è condiviso il piano futuro che dovrà vedere la Regione Piemonte ancora più tesa a finanziare l’acquisto di mezzi elettrici o a metano, per diminuire drasticamente l’impatto ambientale e quindi migliorare la qualità della vita e dell’aria”. (Rpi)