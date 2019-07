Casoria (Na): Ordine Architetti su voragine, Regione apra tavolo su edilizia (2)

- Per l'Ordine degli Architetti di Napoli “bisogna sensibilizzare i napoletani che non riconoscono - e quindi non colgono il problema - fino a quando non avviene una tragedia”. “Sono numerosi i segnali che emergono dal dibattito – si legge nella nota dell’Ordine -; altrettanti gli effetti prodotti sul miglioramento dell'efficienza e sulla rivalutazione degli edifici dall'eco-bonus e dal sisma-bonus, previsti dalla vigente legislazione. Provvedimenti che il cittadino accoglie solo quando ne percepisce l'immediata utilità”. In particolare, secondo l'Ordine degli Architetti di Napoli, che sul tema specifico ha approvato un odg nel corso dell'ultima seduta di consiglio, “devono essere attivate forme di sostegno a favore dei condominii, in relazione alle spese tecniche per l'analisi dei fabbricati, anche al fine di agevolare l'efficacia dei bonus e avviare il recupero degli edifici in tutte le aree urbanizzate della provincia che hanno subito processi di degenerazione insediativa, uno scadimento delle condizioni e delle funzioni e quindi non sono più in grado di offrire una soddisfacente qualità della vita. Anche perché il problema è dato dalle strutture dei fabbricati che, già costruiti male o con tecniche vetuste, hanno subito il degrado del tempo e, attualmente, anche le eccezionali variazioni derivate da un radicale mutamento del clima”. (segue) (Ren)