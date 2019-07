Piemonte: Cirio, realizzeremo osservatorio regionale su prezzi e dinamiche della filiera frutticola

- "Frutta e legalità – Operazione verità": questo il tema dell’iniziativa organizzata da Coldiretti Piemonte. Ad intervenire Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Giancarlo Caselli, presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie; Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte. Un dibattito moderato da Massimiliano Borgia, direttore del Festival del Giornalismo Alimentare. Presenti coltivatori di tutto il Piemonte, il delegato confederale Bruno Rivarossa, presidenti e direttori delle federazioni provinciali. In chiusura è stato illustrato il progetto di accoglienza dei migranti dal direttore di Coldiretti Cuneo, Tino Arosio, insieme al segretario di zona Mario Dotto e ai sindaci di Saluzzo e Lagnasco, Mauro Calderoni e Roberto Dalmazzo. Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino, informa: "Sono dieci i punti fondamentali da realizzare per la frutticoltura piemontese messa in ginocchio da un sistema di storture insostenibili per i produttori a causa, soprattutto, dei tempi di pagamento troppo dilatati che arrivano fino a 300 giorni, costringendo le imprese agricole a far da banca e a esporsi fortemente dal punto di vista economico. Oggi i frutticoltori devono sottostare a comportamenti messi in atto dai 4 soggetti che governano la filiera, detenendo l’81 per cento del valore della produzione, che si avvicinano sempre di più ai meccanismi che regolano le agromafie. Oltretutto, il comparto frutticolo del Piemonte, ha un fatturato di 500 milioni di euro e si estende su una superficie di 18.479 ettari e conta 7 mila aziende, paga già l’embargo russo, le barriere strutturali e tariffarie che rallentano l’export e alcune importanti malattie, come la batteriosi del kiwi". (segue) (Rpi)