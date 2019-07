Piemonte: Cirio, realizzeremo osservatorio regionale su prezzi e dinamiche della filiera frutticola (3)

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha promesso: "Daremo vita in tempi brevi a un Osservatorio regionale sui prezzi e sulle dinamiche della filiera, che in collaborazione con il Comitato Scientifico dell’Osservatorio Agromafie presieduto da Gian Carlo Caselli, possa mettere in atto un progetto concreto al fine di controllare che tutti gli attori facciano il loro lavoro". Non solo. Cirio ha aggiunto: "Lavoreremo ad un Programma di sviluppo regionale che riconosca delle premialità per le aziende agricole che si impegnano a utilizzare prodotti made in Piemonte. Investiremo anche sulla comunicazione perché la buona qualità del made in Piemonte deve essere percepita dai consumatori". Michele Mellano, direttore di Coldiretti Torino, commenta: "Credo che oggi il presidente della Regione Alberto Cirio, con gli impegni presi, possa accelerare il percorso che noi proponiamo per mettere mano alle storture presenti nel settore frutticolo piemontese. Io credo che oggi abbiamo dato fortemente voce alla nostra base, che spesso si trova a far fronte a un meccanismo antico. Quello che una volta si chiamava mezzadria. Oggi esistono tante forme di mezzadria. Sono sicuramente più avanzate e evolute rispetto al passato, ma non meno pericolose per i settori produttivi. Quello frutticolo è uno dei settori più colpiti da queste dinamiche perverse". Fabrizio Galliati chiude così: "Monitoreremo la situazione del comparto, affinché le istituzioni diano tempestive e concrete risposte rispetto a quanto abbiamo chiesto per sostenere la nostra frutticoltura che riveste un ruolo importante nello scenario economico territoriale". (Rpi)