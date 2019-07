Sanità: Amato (Pd), Asl Napoli 3 Sud garantisca assistenza per bimbi con patologie neuropsichiatriche

- "Ieri, con una delegazione del Tribunale per i Diritti del Malato sezione Sorrento, il segretario ed alcuni dirigenti del circolo Pd di Vico Equense, sono stata presso la Asl Napoli 3 Sud per incontrare il Direttore Sanitario dott. Luigi Caterino ed il responsabile dell'Unità Operativa di Salute Mentale di Nola dott. Pasquale Saviano, che collabora con la Direzione Sanitaria, insieme al Dott. Primo Sergianni (Responsabile UOC Cure Primarie) e al Dott. Mario Castiello (referente aziendale della branca di Neuropsichiatria Infantile) per l'istituzione dei Nuclei di Neuropsichiatria Infantile. L'obiettivo dell'incontro è quello di affrontare la problematica che sta interessando il servizio del distretto sanitario 59 (penisola sorrentina) e del Distretto sanitario 53 di Castellammare di Stabia in termini di carenza di personale specialistico per l'assistenza ai bambini affetti da patologie neuropsichiatriche". Così in una nota la consigliera regionale della Campania del Pd Enza Amato che è intervenuta per affrontare le problematiche che stanno interessando l'Asl Napoli 3 Sud e in particolare la zona costiera. "Nelle scorse settimane ho già avevo avviato, con la Asl Napoli 3 Sud, una interlocuzione per comprendere le cause del disagio e le azioni intraprese dall'azienda – ha continuato - Abbiamo, con il supporto del direttore dott. Caterino e del dott. Saviano insieme alla dott.ssa Belforte (portavoce delle famiglie), affrontato la situazione e tracciato il solco delle azioni, alcune delle quali già messe in campo per sopperire alla carenza di personale, e di altre ancora nella prospettiva di risolvere definitivamente la cronica carenza di medici". (segue) (Ren)