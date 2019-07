Torino: frana di Quincinetto, giovedì firma del protocollo per riduzione dei rischi

- Giovedì 4 luglio, alle ore 14.30 presso il Municipio di Quincinetto, Regione Piemonte, Regione Valle D'Aosta, SAV Società Autostrade Valdostane S.p.A, Centro di competenza della Protezione civile presso l’Università di Firenze e Comune di Quincinetto firmeranno il protocollo d’intesa per la migliore integrazione dei progetti e delle iniziative volte alla riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti. Interverranno alla firma del documento: per la Regione Piemonte il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Protezione civile, Marco Gabusi; per la Regione Valle d’Aosta l’assessore ai Trasporti, Luigi Giovanni Bertschy; per la S.A.V. il direttore generale Federico Caniggia; per il Centro di competenza della Protezione civile presso l’Università di Firenze il presidente Nicola Casagli; per il Comune di Quincinetto il sindaco Angelo Canale Clapetto. (Rpi)