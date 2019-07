Piemonte: si è insediato il nuovo Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediato oggi pomeriggio, a Palazzo Lascaris, il nuovo Consiglio regionale del Piemonte. La presidenza, in apertura, è stata assunta dal consigliere anziano, Mauro Salizzoni, quota Pd. Si è poi proceduto alle surroghe di alcuni consiglieri. Sono già partite le votazioni per l'elezione dell'ufficio di presidenza. La prima seduta del nuovo Consiglio segna il debutto alla guida della Regione per Alberto Cirio, che con la coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni il 26 maggio. Presente in Aula, nelle vesti di consigliere, l'ex governatore Sergio Chiamparino. A sedere nei banchi di Palazzo Lascaris 33 esponenti di centrodestra - compreso il governatore- 13 di centrosinistra e 5 del Movimento 5 stelle. (Rpi)