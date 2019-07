Sanità: Ciarambino (M5s), finalmente puniti responsabili per formiche al san Giovanni Bosco

- "Lo abbiamo sostenuto fin dal primo giorno e oggi, a distanza di otto mesi dalla vergognosa sospensione di tre infermieri, individuati ingiustamente come capri espiatori per i reiterati casi di formiche in corsia al San Giovanni Bosco, è finalmente arrivata la sanzione per gli unici veri responsabili. Già dal mese di novembre avevamo chiesto la rimozione dell'allora direttore generale Asl Napoli 1 Forlenza e dell'ex ds Matarazzo. Richiesta respinta dalla maggioranza del Consiglio regionale. E invece ancora una volta avevamo ragione”. Così in una nota la consigliera regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. “Dopo la cacciata in sordina di Forlenza, oggi il collegio disciplinare ha definito la sospensione dal servizio per Matarazzo e per il responsabile tecnico – ha aggiunto - Per tanto tempo sono state fatte cadere le colpe sull'ultimo anello della catena, piuttosto che individuare le responsabilità nell'incapacità gestionale del direttore generale e del direttore sanitario, a cui sono in capo, per legge, le competenze organizzative e l'attività di controllo sull'igiene, sulle carenze strutturali e sui turni del personale. Manager che non si sarebbero neppure mai accorti che proprio il San Giovanni Bosco sarebbe da anni la base logistica e sociale della camorra, come svelato dall'ultima inchiesta della Procura antimafia". (segue) (Ren)