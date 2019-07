Imprese: Chiorino, Mise convochi tavolo su Embraco, servono risposte certe

- “Oggi stesso scriverò al Mise per sollecitare la convocazione del Tavolo Embraco, auspicando che da quella riunione si esca non con annunci, ma con risposte concrete”: lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, al termine dell’incontro con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, che si è tenuto questa mattina per fare il punto sul piano di rilancio dell’azienda di Riva di Chieri, firmato lo scorso anno, ma mai attuato. “I lavoratori - ha aggiunto Chiorino - sono a metà del percorso di cassa integrazione loro concessa e sono giustamente preoccupati per le loro sorti. Hanno diritto a delle risposte certe. Non è più tempo di annunci. Per questo chiederò anche al ministero, prima del Tavolo, di farmi avere, nel più breve tempo possibile i risultati del monitoraggio che il Mise a marzo si è impegnato a fare sull’attuazione del piano di reindustrializzazione, in modo da avere ulteriori elementi di valutazione”. (Rpi)