Concerti: domani in sala Giunta la presentazione del Salerno festival

- Da mercoledì a domenica Salerno, Napoli, Amalfi e Ravello ospiteranno i cori partecipanti al Salerno festival. Il cartellone, che prevede 20 appuntamenti, verrà presentato domani alle 11 nella sala Giunta del Comune di Salerno. Alla conferenza stampa di presentazione della decima edizione della kermesse, organizzata dalla Federazione nazionale dei cori Feniarco in collaborazione con l’Associazione Regionale Cori Campani, prenderà parte anche il commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori che ha fortemente voluto stringere una collaborazione con l’Arcc ospitando nel cartellone della 67esima edizione del Ravello festival una serie di concerti con corali campane e internazionali. Venerdì alle 17.30, infatti, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, la Fondazione Ravello ospiterà il Chamberchoir of the university of arts di Brema (Germania), il Coro polifonico C. Monteverdi di Bono (Ss) e il Coro sui generis di Pontecagnano Faiano (Sa). (Ren)