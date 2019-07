Regione Piemonte: Allasia, sarà legislatura dell'autonomia negata da vecchia giunta

- "Questa sarà la legislatura dell'autonomia, che la precedente giunta ci ha negato". Così Stefano Allasia, neo presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, nel suo discorso di insediamento. "È necessario accelerare l'iter sfruttando ogni opportunità che ci viene concessa - ha aggiunto Allasia - . Chiederemo maggiore autonomia per inserirci in un percorso già iniziato da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, affinché il Piemonte non sia più il fanalino di coda del Nord. In una delle prime riunioni dell’ufficio di presidenza proporrò l’istituzione di una commissione speciale per l’autonomia. La storia ci insegna che meno si centralizza la spesa e meglio si ottimizzano le risorse". (Rpi)