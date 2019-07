Frosinone: Ciacciarelli (FI), serve piano per scongiurare altre Mecoris, necessario snellire burocrazia e supportare aziende

- "Sto seguendo con attenzione quanto accaduto nel comune capoluogo, e i risvolti investigativi che stanno emergendo. Per scongiurare altre Mecoris è oggi più che mai necessario che anche la politica faccia la sua parte. Non è più rinviabile un piano serio di snellimento dell'apparato burocratico per le aziende, che permetta finalmente agli imprenditori di poter svolgere il loro mestiere senza essere schiavi delle carte e di una burocrazia omicida, di mettersi in regola a costi adeguati con l' "Aua", l'autorizzazione unica ambientale". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (FI). "Il nostro è un territorio martoriato - aggiunge - sia dal punto di vista occupazionale che ambientale per questo ritengo urgentissima un'azione che abbia come stella polare l'obiettivo di mettere a punto un piano di sviluppo sostenibile per Frosinone e Provincia, salvaguardando l'occupazione e rispettando l'ambiente".(Com)