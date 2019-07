Napoli: giovedì presentazione del nuovo rapporto “Italian maritime economy” di Srm

- Giovedì ore 10.30, a Napoli, presso Palazzo Piacentini, sede di Intesa Sanpaolo, in via Toledo 177, Srm presenterà il 6° rapporto annuale “Italian maritime economy”, dal titolo "Nuovi scenari nel Mediterraneo: Suez e la Cina, le strategie dei grandi carrier, le nuove tecnologie e le rotte dell’energia". Il Rapporto delineerà i nuovi scenari economici e marittimi che impatteranno sulla competitività dell'Italia, nonché sugli assetti delle rotte globali e sulle infrastrutture. Ai partecipanti sarà distribuita copia gratuita del volume in edizione limitata. Concluderà i lavori Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. La presentazione del 6° rapporto annuale di Srm coinciderà quest'anno con l'apertura del meeting internazionale organizzato dal Febaf, Federazione banche assicurazioni e finanza, dal titolo "Financing maritime economy, investment and social development in the Mediterranean", che continuerà nel pomeriggio di giovedì 4 luglio e nella mattinata di venerdì 5 luglio.(Ren)