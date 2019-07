Sanità: Amato (Pd), Asl Napoli 3 Sud garantisca assistenza per bimbi con patologie neuropsichiatriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'azienda, con la sua ultima disposizione (prot. 96747/2019), ha avviato la procedura di mobilità d'ufficio e sopperito all'emergenza con l'attivazione del plus orario – ha spiegato Amato - Questo ha consentito di garantire nel territorio del Distretto 59 il monte ore già attribuito anche impegnando specialisti ambulatoriali nel fine settimana. Nel contempo ha disposto la pubblicazione di ore di specialistica ambulatoriale per rendere disponibile stabilmente la presenza di specialisti per garantire l'erogazione delle prestazioni. In più, il Direttore Sanitario ci ha annunciato l'intenzione di pubblicare un avviso pubblico di selezione per neuropsichiatri infantili da impegnare nei nuclei operativi previsti con il passaggio della salute mentale in età evolutiva nel Dipartimento per la Salute Mentale nonché una azione di incremento orario su tutta la Asl per la branca specifica". "L'incontro è stato utile per trattare anche in modo più generale – ha specificato il consigliere -, le carenze del Servizio in termini di necessaria maggiore destinazione di risorse ad una branca così delicata, ma anche di una più corretta valutazione della appropriatezza delle prestazioni e della necessaria integrazione delle azioni sanitarie con quelle sociali. Aspetto che avrò cura di porre all'attenzione della V commissione consiliare 'sanità', al fine di favorire una valutazione generale della problematica". "Rispetto ai distretti oggetto di incontro, ci è stata garantita la continuità del servizio, anche nel periodo estivo - ha concluso Amato - Sarà mia cura sollecitare i sindaci della penisola e per essi l'ambito sociale territoriale sulla necessaria presenza di assistenti sociali nel fine settimana, considerata le attività di integrazione a sostegno della presenza degli specialisti ambulatoriali anche nel week end". (Ren)