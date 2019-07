Piemonte: Cirio, Regione pagherà i suoi debiti

- "Proseguiremo nel rigore di bilancio, per far sì che il Piemonte continui a pagare i suoi debiti. Il Consiglio uscente è stato molto virtuoso nell’abbattere i costi della politica, ma la battaglia è ancora aperta". Così il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel suo discorso di insediamento oggi a Palazzo Lascaris. "Mi impegno a rispettare quest’Aula. La mia giunta è nominata, il Consiglio è eletto: è qualcosa di ben diverso - ha aggiunto - . Non è solo una questione di cortesia istituzionale: i consiglieri meritano rispetto. E la situazione è così delicata che c’è bisogno dell’aiuto di tutti”. Martedì prossimo, 8 luglio, Cirio scenderà nel dettaglio in occasione della seduta in cui presenterà il suo programma di Governo per la nuova legislatura. (segue) (Rpi)