Piemonte: Cirio, Regione pagherà i suoi debiti (2)

- “La credibilità è importantissima ed essere credibili sarà il nostro primo impegno. Fra di noi sappiamo che il nostro lavoro è importante, ma dobbiamo farlo capire anche ai piemontesi”, è un altro dei passaggi di Cirio nell’aula di Palazzo Lascaris a Torino. “Impronteremo pertanto il nostro lavoro di governo certi di dare il massimo perché la credibilità delle istituzioni politiche, che si acquisice promuovendo la cultura della legalità, possa germogliare e crescere. Abbiamo il dovere di fare il nostro meglio nel rispetto delle posizioni di ciascuno, chi per svolgere attività legislativa e chi per incalzarci dall’opposizione, per consentire al Piemonte di uscire dal cono d’ombra in cui si trova”. (Rpi)