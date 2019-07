Trentola Ducenta (Ce): illecito sistema di gestione del comune, ai domiciliari il sindaco

- Questa mattina, a seguito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Aversa (Ce) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del tribunale d Napoli Nord, nei confronti dell’attuale sindaco del comune di Trentola Ducenta (Ce) e di 14 persone, tra cui funzionari e impiegati dell’ente locale, collaboratori del sindaco e imprenditori, per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, concussione, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, peculato, favoreggiamento personale, contestati a vario titolo agli indagati. Nel complesso sono state eseguite 2 misure agli arresti domiciliari, tra cui il sindaco di Trentola Ducenta, 5 divieti di dimora nella provincia di Caserta, per alcuni con sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio, e 8 obblighi di presentazione alla Pg. Le misure sono state adottate nei confronti di residenti di San Marcellino (Ce), San Prisco (Ce), Sant’Anastasia (Na), Trentola Ducenta (Ce), Aversa (Ce), Casaluce (Ce), San Cipriano d’Aversa (Ce). L’attività d’indagine, supportata da consulenze tecniche, dalle risultanze di intercettazioni ambientali e telefoniche e attraverso interrogatori e audizioni, ha consentito di raccogliere, secondo l’ipotesi accusatoria, un quadro indiziario grave in ordine a una fitta rete di rapporti tra esponenti politici, impiegati del settore amministrativo comunale, riconducibili all’area lavori pubblici, all’area urbanistica e all’Utc, e imprenditori locali. (segue) (Ren)