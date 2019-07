Campania: Confcooperative nell'Osservatorio regionale dell’agricoltura di precisione

- Il coordinatore dell’area agricola di Confcooperative FedAgriPesca Campania, Nicola De Leonardis, sarà ufficialmente nell’Osservatorio regionale dell’agricoltura di precisione, come indicato nel decreto presidenziale 89 del 13 giugno 2019. De Leonardis, hanno fatto sapere dall'organizzazione, rappresenterà la cooperazione agricola e agroalimentare di Confcooperative Campania, proiettata verso un’agricoltura rispettosa dell’ecosistema, innovativa e orientata verso un uso responsabile dei pesticidi, anche in coerenza con il nuovo Piano di Sviluppo agricolo. In merito il presidente della FedaAgriPesca Campania, Alfonso Di Massa ha dichiarato: "Associamo cooperative agricole ed Organizzazioni dei produttori e soprattutto all'interno di queste ultime il dibattito e le prassi in fatto di agricoltura di precisione sono una realtà. Per il ruolo di connettore che rivestiamo tra le singole realtà imprenditoriali e il mondo istituzionale, siamo orgogliosi di far parte dell’Osservatorio. Ci siamo impegnati affinché la cooperazione avesse voce in capitolo, non era un risultato scontato. Anche questa è rappresentanza". L’Osservatorio si insedierà presso la direzione generale delle Politiche agricole della Regione Campania dopo l’estate. (Ren)