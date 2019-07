Torino: Rosso, Toro in Europa League occasione per il turismo della città

- “L’ormai certa partecipazione del Torino alla Europa League è un’ottima notizia per la nostra economia turistica. Ho partecipato venerdì alla assemblea di Federalberghi, dove sono stati presentati dati confortanti ma che puntiamo a migliorare. Avere due squadre in Europa, con il conseguente ritorno di immagine e di tifosi che visiteranno il nostro capoluogo, è certamente un fatto positivo, sul quale dobbiamo lavorare anche a livello di strategie politiche sull’incoming”. L’assessore della Regione Piemonte, Roberto Rosso, sottolinea così il possibile ritorno per la città per quella che “mi auguro sia una partecipazione la più lunga possibile: il Torino è una società che rappresenta la leggenda del calcio mondiale e con un’adeguata comunicazione è un ‘prodotto’ che potrebbe essere venduto a livello internazionale”, spiega Rosso, che aggiunge: “Forse il Toro potrà spostare il suo Museo vicino al Filadelfia e continuare con l’azione di marketing già posta in essere, ma certo per la città e la nostra Regione è un simbolo da preservare e sviluppare”. (Rpi)