Campania: legge regionale sull'editoria, in bilancio i fondi 2019

- In applicazione della legge sull’editoria, le cui norme attuative sono state approvate dal Consiglio Regionale della Campania all’inizio dell’anno in corso, su indicazione del presidente De Luca è stato dato mandato agli uffici del Bilancio di procedere alle previste dotazioni finanziarie per poter procedere in tempi rapidi all’applicazione stessa della legge. (Ren)