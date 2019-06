Regione Piemonte: 50 milioni per lo sviluppo della ricerca industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a oltre 50 milioni di euro l’importo del pacchetto di misure che verranno attivate dalla metà del prossimo mese di luglio dalla Regione Piemonte per sostenere lo sviluppo della nuova piattaforma tecnologica di filiera nei settori aerospazio, automotive, meccatronica, chimica verde, agroalimentare, tessile e innovazione per la salute, i voucher per la ricerca, il sostegno alle start up, i servizi per le piccole e medie imprese. Questi provvedimenti, finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), sono stati presentati questa mattina dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme congli assessori regionali all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati, e alle Attività produttive, Andrea Tronzano. “Si tratta di quattro interventi - riassume il presidente Cirio - che hanno lo stesso comune denominatore: cercare di valorizzare al meglio i punti di forza del sistema della ricerca industriale in Piemonte, ovvero i forti investimenti privati, l’alto numero di brevetti, l’elevato livello degli Atenei, il cospicuo numero di start up e imprese innovative”. "Allo stesso tempo - rilevano gli assessori Marnati e Tronzano - sarà un’occasione importante per rafforzare ulteriormente la capacità di dialogo e sinergia tra sistema produttivo e sistema della ricerca, uno degli elementi cruciali per lo sviluppo e la competitività di un territorio”. (segue) (Rpi)