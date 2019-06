Torino: Gabusi a Quincinetto, "stato di emergenza consentirà di velocizzare procedure"

- "Abbiamo concordato che il Comune chiederà alla Regione di sottoporre al Governo la concessione dello stato di emergenza, che ci consentirà di rendere più veloci le procedure per la soluzione del problema e superare gli ostacoli burocratici". Così Marco Gabusi, assessore della Regione Piemonte ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo e Protezione civile, dopo l'incontro di questo pomeriggio a Quincinetto con il sindaco Angelo Canale Clapetto per esaminare la situazione della frana in località Chiappetti, che sabato scorso aveva provocato la chiusura al traffico dell’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco. "A breve, presumibilmente la prossima settimana, si terrà una nuova riunione alla quale parteciperanno le Regioni Valle d’Aosta e Piemonte, che sarà rappresentata dal presidente Cirio e da me, e tutti i soggetti interessati, durante la quale verrà anche sottoscritto l’accordo di programma a suo tempo messo a punto - aggiunge Gabusi, che è stato accompagnato dai tecnici regionali - . Insomma, la Regione Piemonte e il Comune di Quincinetto hanno trovato un’intesa operativa nel giro di poche ore”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Canale Clapetto, “per la concretezza con la quale è stato definito un percorso per risolvere un problema di estrema rilevanza per la sicurezza del nostro territorio e per le competenze messe a disposizione anche dalla concessionaria Sav”. (Rpi)