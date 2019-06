Sanità: Polizzi (Aspat Campania), adesso il cittadino penalizzato da liste attesa può reagire

- "Il tema delle liste d'attesa è centrale. Ci sono le condizioni per cambiare passo, invertire una tendenza, per dare risposte ai cittadini. Per risolvere e superare quello che è, prima di tutto, un problema etico". Così Pierpaolo Polizzi, presidente Aspat Campania, l’Associazione sanità privata accreditata territoriale, al forum di Nola dove si è partiti dai diritti scolpiti nella Costituzione e da quelli disciplinati dai nuovi interventi legislativi. In campo la sanità privata, il mondo dei medici e le strutture regionali. Il convegno, presso la Chiesa dei santi Apostoli, è stato organizzato da Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato (con Lorenzo Latella) con la partnership di Aspat: al centro, la questione delle liste d'attesa. "L'Aspat, nella qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale della macro-area specialistica ambulatoriale ha avviato una fattiva collaborazione – ha ricordato Polizzi - con Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato e Regione Campania sul tema delle liste di attesa in sanità". “La prima iniziativa intrapresa è stata – ha aggiunto - quella di costituire una rete di strutture sanitarie per il monitoraggio ex-post delle prestazioni indicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 'Nuovo piano nazionale di Governo delle liste di attesa', così come recepito dal Decreto dirigenziale attuativo regionale". (segue) (Ren)