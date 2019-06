Campania: Zingarelli (Figc), campionato di Eccellenza a 36 squadre e riduzione dei costi del 10%

- Il neo presidente del Comitato regionale Campania Lnd-Figc Carmine Zigarelli ha ufficializzato alcuni cambiamenti del campionato di Eccellenza Campania: sarà composto da 36 squadre, non più da 32, suddiviso in due gironi da 18, con la prima classificata di ciascun girone che accederà direttamente alla serie D; ogni società partecipante ai campionati di Eccellenza e di Promozione dovrà impiegare nelle gare ufficiali almeno tre Under, di cui uno nato nel 2000 e due nati nel 2001. Le società della Campania: Calcio a 11, Calcio femminile e Calcio a 5, potranno usufruire di uno sconto del 10% sull'iscrizione ai campionati; sarà gratuità la tassa d'iscrizione per le nuove società che si iscriveranno al campionato di Terza categoria maschile, al campionato di Eccellenza femminile e al campionato serie D calcio a 5. In merito Zingarelli ha dichiarato: "Insieme all'intero consiglio direttivo stiamo lavorando per riformare il calcio campano, creando sempre più sinergia e collaborazione tra dirigenti federali, dirigenze societarie, calciatori, allenatori e arbitri". (Ren)