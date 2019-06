Regione Piemonte: 50 milioni per lo sviluppo della ricerca industriale (3)

- Sempre nel mese di luglio verrà aperto lo sportello relativo ai voucher alle imprese per l’accesso alle infrastrutture di ricerca (Bando “VIR”), finanziato con 19 milioni di euro. Le aziende piemontesi, usufruendo di un contributo fino al 70 per cento della spesa prevista, potranno acquisire servizi specialistici e qualificati per l’innovazione presso organismi pubblici e privati del settore. I voucher permetteranno di avvicinare in maniera più efficace la fase della sperimentazione a quella del prodotto e del mercato. Sono infatti ammissibili i progetti finalizzati ad accrescere il grado di innovazione delle pmi in ambito tecnologico mediante l’acquisizione di servizi tecnici per la sperimentazione di prodotti, servizi di supporto alla certificazione avanzata (test e prove di laboratorio), e ci sarà la possibilità di avere a disposizione attrezzature scientifiche avanzate, quali laboratori, banche dati, etc. Entro l’estate sarà attivato il bando “PASS”, del valore di 6,5 milioni di euro, destinato a supportare le pmi nell’attività di sviluppo sperimentale e l’acquisizione di servizi a sostegno all'innovazione e di studi di fattibilità. Un segmento questo di intervento che completa un disegno complessivo volto a sospingere anche le imprese più tradizionali verso l’innovazione a 360°. Completa il quadro il bando “SCUP”, che con una dotazione di 10 milioni di euro supporterà il consolidamento e la crescita delle start up innovative che possiedono il potenziale per una rapida e significativa penetrazione del mercato. L’obiettivo è consentire a queste realtà di contrastare le difficoltà che si incontrano per compiere il salto dimensionale necessario per strutturarsi e restare competitive. (Rpi)