Camorra: Ciarambino (M5s), un decreto Calabria per la sanità della Campania

- "I retroscena dell'ultima inchiesta della Dda di Napoli confermano che ci sarebbero ospedali sotto il controllo della camorra. Un fenomeno che scopriamo oggi tristemente noto a chi è stato costretto a subirlo e che si è diffuso nel silenzio di chi, per anni, non poteva non sapere, ma che non ha mosso un dito. Ci chiediamo come sia possibile che fatti gravi come quelli descritti dai magistrati siano sfuggiti alle attività di verifica e ispezione dei diversi livelli di management aziendali e regionali dell'attuale governo regionale e del precedente governo Caldoro. Un fenomeno drammatico al cospetto del quale sentiamo il dovere di chiedere al presidente dei Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, di adottare misure urgenti per riformare dalla base il sistema sanitario regionale, con misure emergenziali come quelle adottate per la Calabria". È quanto dichiarato in una nota dalla consigliera regionale della Campania, Valeria Ciarambino, nell'illustrare il contenuto di una lettera inviata al premier a firma del Gruppo regionale della Campania e dei parlamentari campani del Movimento 5 Stelle, con la quale hanno chiesto un incontro urgente. (segue) (Ren)