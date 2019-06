Napoli: Nonno (FdI), Napoli ovest e periferie strapiene di blatte l'Asl Na1 intervenga

- "È vergognoso come tutta l'area occidentale di Napoli e le periferie in generale siano già strapiene di blatte, con conseguenze serie per la tutela della pubblica salute". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale di Napoli di FdI Marco Nonno. "La responsabilità - ha proseguito Nonno - è in capo alla Asl Na1 e, di conseguenza, alla Regione Campania che hanno dimostrato l'immobilismo più totale in tal senso. Non si è provveduto ne a marzo ad uccidere per tempo le uova ne tantomeno ora a porre rimedio bonificando lì dove le blatte hanno invaso il territorio. De Luca e i vertici della Asl Na1 si diano una mossa per garantire la vivibilità dei cittadini della periferia di Napoli che sono stufi delle continue emergenze che attanagliano il loro territorio".(Ren)