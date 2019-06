Piemonte: 50 milioni dall'UE per nuova piattaforma tecnologica, domani presentazione

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presenterà un pacchetto di fondi europei da oltre 50 milioni di euro dedicati allo sviluppo della nuova piattaforma tecnologica di filiera nei settori aerospazio, automotive, meccatronica, chimica verde, agroalimentare, tessile e innovazione per la salute, ai voucher ricerca, al sostegno alle start up e ai servizi per le pmi. Lo farà domani, venerdì 28 giugno 2019, alle ore 12.30, nella Sala Stampa del palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello 165 a Torino, in conferenza stampa. Saranno presenti gli assessori regionali all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati, e alle Attività produttive, Andrea Tronzano. (Rpi)