Lavoro: Bilotti (M5s) su Fonderie Pisano, prima di delocalizzare accertiamo ogni responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile speculare su eventuali ipotesi di delocalizzazione delle Fonderie Pisano di Salerno alla luce delle gravissime imputazioni a carico della proprietà. Seguo la vicenda da anni e resto fiduciosa nell'operato della magistratura ora che ci avviciniamo ad una prima verità giudiziaria. La mia posizione è stata sempre chiara e netta avendo spesso raccolto in prima persona la disperazione dei cittadini interessati". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti. "Oggi leggo di Pontecagnano, di Buccino, ieri di Campagna e di altri siti potenziali per la delocalizzazione – ha proseguito - Di fronte a tutto questo sento il dovere di denunciare l'ipocrisia di quelle istituzioni, in primis del Comune di Salerno, che da un lato si costituiscono parte civile in un processo per reati ambientali gravissimi (dal danneggiamento di beni pubblici quali l'acqua e fino alle emissioni moleste e al deterioramento dell'ecosistema, oltre allo smaltimento illecito di rifiuti speciali e alla violazione di varie decreti di settore) e dall'altro paventano ipotesi di delocalizzazione, magari anche grazie a lauti finanziamenti, per gli stessi soggetti accusati di essere coinvolti in questi reati”. (segue) (Ren)