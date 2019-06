Piemonte: atti aziendali delle Asl, Regione sospende provvedimenti di attuazione

- Con una nota inviata oggi a tutte le Direzioni generali delle Aziende sanitarie del Piemonte, l’Assessorato regionale alla Sanità ha disposto la sospensione dei provvedimenti di attuazione degli Atti Aziendali ancora in fase di definizione, compresi quelli già connessi agli Atti Aziendali di recente approvazione. “La decisione - sottolinea l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi - si è resa necessaria perché intendiamo svolgere nei prossimi mesi un approfondito monitoraggio dei livelli organizzativi ed operativi delle Aziende sanitarie. Pertanto, per non pregiudicare le future scelte di indirizzo in fase di studio, abbiamo deciso di procedere con la sospensione: il periodo previsto per la revisione degli atti programmatori è di 90 giorni a partire da oggi.” (Rpi)