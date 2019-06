Camorra: Ciarambino (M5s), un decreto Calabria per la sanità della Campania (2)

- In particolare, in merito alla gestione De Luca della sanità, il Gruppo regionale pentastellato ha chiesto che "si determini che non vi sono i presupposti per l'uscita dal commissariamento, che si provveda a convocare con tempestività una seduta del Consiglio dei ministri in cui si proceda alla rimozione dell'attuale commissario, così da attuare la legge e porre fine a una palese incompatibilità, e che al nuovo commissario ad acta siano attribuiti non solo poteri programmatori, ma più incisivi poteri di gestione e di nomina dei dirigenti sanitari, mediante adozione di un decreto emergenziale, analogamente a quanto determinato per la Regione Calabria". "Mentre il governatore della Campania si limitava a denunciare casi di boicottaggio relativi all'invasione di formiche al San Giovanni Bosco – ha sottolineato Ciarambino, firmataria anche di un'interrogazione alla Giunta regionale -, nello stesso nosocomio si perpetravano fatti molto più gravi, con la camorra che avrebbe continuato a organizzare summit in ospedale, a gestire appalti, posti di lavoro, forniture e a indirizzare le scelte del management anche sui tempi di apertura dei reparti”. “Una situazione che conferma l'incapacità di chi ha il dovere di controllare e non è stato in grado di farlo e che ci impone di chiedere l'immediata rimozione del commissario, l'azzeramento dell'attuale management e l'intervento incisivo del Governo con un nuovo corso che restituisca finalmente dignità alla sanità regionale", ha concluso Ciarambino. (Ren)