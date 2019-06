Caserta: Zinzi (Misto), genio civile nel caos. Chiedo audizione in commissione urbanistica

- "Ho chiesto al Presidente della Commissione Urbanistica del Consiglio regionale di convocare con urgenza un'audizione per discutere di tutte le criticità riscontrate presso il Genio Civile di Caserta". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi dopo aver formalizzato la richiesta. La nota fa seguito a un'interrogazione protocollata a marzo, sempre relativa alla carente organizzazione degli uffici preposti. In quell'occasione furono evidenziate le difficoltà relative al rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori in zona sismica. "In questi mesi – ha continuato Zinzi - ho raccolto le segnalazioni di tanti professionisti che lamentano disagi legati principalmente alla mancanza di personale, ma ci sono anche altri aspetti da approfondire. C'è la necessità di rinnovare le short-list e, più in generale, di accelerare i procedimenti autorizzativi”. “Ho ritenuto pertanto utile richiedere un'audizione, anche alla presenza degli Ordini professionali, per offrire un momento di confronto alle parti e risolvere, mi auguro, una situazione che penalizza fortemente il lavoro dei tecnici", ha concluso il consigliere. (Ren)