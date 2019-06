Campania: Borrelli (Verdi), il progetto del nuovo ospedale di Gigliano (Na) prevede una struttura "umanizzata"

- "Siamo soddisfatti delle notizie circa il nuovo ospedale di Giugliano che abbiamo ricevuto nel corso dell'audizione presso la V commissione del consiglio regionale della Campania". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, Giuseppe D'Alterio e Nello Cecere del gruppo consiliare del Sole che Ride a Giugliano (Na) e il portavoce cittadino del Sole che Ride Giovanni Sabatino. "Il progetto - hanno proseguito i rappresentanti dei Verdi - ha già ricevuto il placet del Nucleo di valutazione del ministero della Salute. Ora si attende l'ok dell'accordo di programma tra Mef, Conferenza Stato-Regioni e ministero della Salute. Secondo quanto ci è stato riferito dall'Asl, a meno di malaugurati intoppi, la prima pietra dovrebbe essere posata entro il 2021. Stando a questa tempistica l'obiettivo dell'inaugurazione è da fissare per il 2025. Il progetto del nuovo ospedale prevede un investimento onnicomprensivo di 64 milioni di euro, di cui 15 destinati a moderne apparecchiature. L'area, che è già di proprietà dell'Asl, è quella adiacente al centro commerciale Auchan. E' stata scelta perché è già presente il collegamento alla rete fognaria e oltre alle altre predisposizioni necessarie. Il progetto è di una struttura che possa considerarsi 'umanizzata'. Non un semplice ospedale dove ricevere cure ma un luogo che possa essere anche aggregativo attraverso la realizzazione di sale convegni e altri spazi dedicati al confronto e alla cultura. Da parte nostra l'auspicio è che i tempi possano essere rispettati. Il San Giuliano paga lo scotto degli anni e la posizione in città che rende difficoltoso l'afflusso dei mezzi di soccorso". "Il nuovo ospedale - hanno concluso - sarebbe una struttura all'avanguardia che permetterebbe di servire in maniera consona un bacino d'utenza degno di un capoluogo di provincia". (Ren)