Napoli: Borrelli (Verdi), abbiamo denunciando con forza la presenza criminale nel San Giovanni Bosco

- "Negli ultimi anni abbiamo denunciato con tutte le nostre forze i fenomeni criminali che caratterizzavano l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, facendo anche nomi e cognomi del camorristi che infestavano la struttura". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Dal parcheggio sequestrato e riaperto dai clan - ha proseguito Borrelli - ai distributori senza autorizzazione, passando per la ditta di pulizia che operava in deroga alla scadenza dell'appalto da 15 anni fino al bar e il ristorante in mano a società in odore di camorra che non pagavano neanche il fitto, abbiamo contribuito a portare alla luce diversi dei fenomeni delinquenziali che hanno investito l'ospedale. In tanti casi la nostra attività di denuncia, volta a liberare l'ospedale dalla presenza criminali, è stata duramente osteggiata, attraverso insulti e anche minacce da parte di soggetti legati alla criminalità che abbiamo segnalato e denunciato. Vogliamo anche ricordare che per anni scooter e auto ricettate e usate per consumare agguati sono stati parcheggiati all'ombra dell'ospedale, prima di essere poi ripuliti. Possiamo dunque affermare che quello che sta emergendo nelle indagini condotte dalla Procura di Napoli non ci sorprende affatto ma conferma quanto abbiamo affermato per lungo tempo, cioè la necessità di bonificare il nosocomio dai delinquenti e dai complici che li hanno aiutati". (segue) (Ren)