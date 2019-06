Napoli: Borrelli (Verdi), abbiamo denunciando con forza la presenza criminale nel San Giovanni Bosco (2)

- "L'esistenza di un 'cup' del clan Contini - ha continuato Borrelli -, che permetteva di ottenere visite bypassando le liste d'attesa non è che un'ennesima prova dell'influenza della camorra all'interno dell'ospedale. Una vergogna e anche una ingiustizia verso le persona che devono aspettare liste di attesa lunghissime anche a causa di questi sistemi criminali e di favoritismi ignobili. I clan erano presenti in tutti i gangli, dal personale interno fino ad arrivare alla gestione del parcheggio all'esterno. L'opera di bonifica portata avanti dal commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha permesso di riaffermare la legalità all'interno dell'ospedale. La nostra richiesta è che bisogna proseguire lungo questo percorso con la massima determinazione". "L'auspicio - ha concluso Borrelli - è che l'attività investigativa permetta di punire duramente chi per anni ha fatto i propri comodi all'interno dell'ospedale in maniera delinquenziale compresi i complici interni". (Ren)