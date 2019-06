Torino: Icardi, Parco della salute progetto unico a livello nazionale

- "Ribadisco l’importanza di questo intervento, che rappresenta un investimento di risorse importanti ed ha un elevato potenziale di attrazione per tutto il territorio: un progetto che è sanità, ma anche urbanistica, paesaggio, ricerca, innovazione, formazione. Il tutto in un contesto di integrazione tra attività diverse e professionalità distinte che rappresenta un unicum a livello non solo regionale ma anche nazionale". Così l’assessore della Regione Piemonte alla Sanità, Luigi Icardi, oggi all’incontro organizzato dall’Ordine dei Medici di Torino sul futuro del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione. “Ringrazio l’Ordine dei Medici e la Città della Salute per aver organizzato questo incontro, evidenziando alcune criticità che saranno certamente oggetto di riflessione. E’ positivo che vi sia un dibattito ed un confronto tra gli esperti e gli operatori, in particolare con i medici: avremo modo di condividere le conclusioni con i tecnici dell’assessorato e della Direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria". (segue) (Rpi)