Trentola Ducenta (Ce): illecito sistema di gestione del comune, ai domiciliari il sindaco (2)

- La rete sarebbe stata finalizzata alla commissione di numerosi illeciti, con riferimento al rilascio di autorizzazioni amministrative e all'affidamento di lavori pubblici in violazione delle disposizioni del Codice degli appalti. In particolare, oltre a irregolarità nell'affidamento diretto dei lavori, sarebbe emerso un illecito sistema di gestione del comune di Trentola Ducenta attuato attraverso un ostruzionismo amministrativo a carico di imprenditori vittime che avrebbero ceduto alle richieste d assumere persone indicate dagli indagati. Sarebbero emerse anche situazioni riguardanti imprenditori collusi che avrebbero garantito favori a fronte del rilascio d autorizzazioni amministrative illegittime. (Ren)