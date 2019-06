Trasporti: Gabusi, su Torino-Milano situazione insostenibile, ritardi e carrozze sovraffollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo assessore della Regione Piemonte ai Trasporti, Marco Gabusi, all’indomani del suo insediamento si è trovato di fronte alla protesta dei frequentatori della linea Torino-Milano. “La situazione che mi viene segnalata - dichiara Gabusi - è insostenibile. I viaggiatori pagano regolarmente un biglietto e non possono vivere quotidianamente un incubo fatto di sovraffollamento a causa delle carrozze chiuse, di ritardi, senza parlare del caldo torrido per la mancanza di aria condizionata”. Per fare fronte alla situazione l’assessore ha attivato la sezione di controllo regionale per certificare le condizioni dei convogli. Nei prossimi giorni, Gabusi intende inoltre effettuare personalmente un viaggio sul treno lungo questa linea per incontrare i passeggeri e ascoltare da loro le difficoltà. E in questa azione verrà supportato anche dal consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, che ha avuto in questi giorni colloqui costanti sia con l’assessore, sia con i pendolari. (segue) (Rpi)