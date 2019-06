Universiadi: Lanzotti (FI), corsie riservate ad atleti follia pura. Pronti ad azioni clamorose

- "Solo e soltanto oggi, perché nessuno ha ritenuto opportuno e doveroso comunicarlo, apprendiamo che gli atleti e il loro seguito godranno di corsie preferenziali non accessibili a nessuno, neppure ai taxi. Una follia pura che solo l'egoismo istituzionale di De Luca e la miopia politica di de Magistris, grazie ai quali ci ritroveremo con due elefantiache navi-villaggio attraccate praticamente in piazza Municipio, potavano partorire. Chiediamo che a queste corsie riservate, che così come concepite finiranno per paralizzare completamente il traffico tutto intorno, abbiano accesso innanzitutto gli autobus del trasporto pubblico locale e, oltre alle forze di sicurezza, anche tutte le categorie solitamente esonerate dai provvedimenti del blocco del traffico, a partire dai medici in servizio". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia del consiglio comunale di Napoli Stanislao Lanzotti che ha annunciato per domattina alle 11, in piazza Sannazzaro a Napoli, un presidio del partito al quale prenderanno parte "numerose cariche istituzionali e politiche, cittadine e non, di Forza Italia". "Non escludiamo – ha avvertito Lanzotti – azioni clamorose". (Ren)