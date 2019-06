Nola (Na): domani convegno di presentazione del Comitato tecnico regionale sulle liste di attesa in sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle liste d'attesa è necessario avviare un dibattito, concentrarsi sulle soluzioni, ricordare i diritti dei cittadini. Quelli che nascono dalla Costituzione Italiana e dai nuovi interventi normativi". Lo ha dichiarato Pierpaolo Polizzi, presidente Aspat Campania, annunciando il forum di domani a Nola (Na). Il Convegno si terrà presso la Chiesa dei santi Apostoli, ed è stato organizzato da Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato e con la partnership di Aspat. L'appuntamento, hanno fatto sapere gli organizzatori, è nato anche dalla volontà degli operatori della Sanità privata accreditata. In merito Polizzi ha aggiunto: "L'Aspat, nella qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale della macroarea specialistica ambulatoriale ha avviato, a far data dal 1 giugno scorso, una fattiva collaborazione con Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato, Regione Campania sul tema delle liste di attesa in sanità". "La prima iniziativa intrapresa – ha aggiunto Polizzi - è stata quella di costituire una Rete di strutture sanitarie per il monitoraggio ex-post delle prestazioni indicate dalla presidenza del Consiglio dei ministri nel 'Nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa', così come recepito dal Decreto dirigenziale attuativo regionale. Una iniziativa di raccolta dati molto sentita dai cittadini e dagli utenti del Ssr che potrà consentire all'istituito Comitato tecnico regionale sulle liste di attesa, Ctrla, di recepire una significativa mole di segnalazioni circa le criticità del sistema, anche in ordine alla nuova procedura definita dai ministeri". (segue) (Ren)