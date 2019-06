Lavoro: Zinzi (Misto), Regione affronti questione Jabil di Marcianise (Ce)

- Il consigliere regionale della Campania Gianpiero Zinzi ha presentato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo, Sonia Palmeri, avente ad oggetto "Licenziamenti annunciati presso lo stabilimento Jabil di Marcianise". "Piena solidarietà agli operai della Jabil che nelle ultime ore stanno vivendo un incubo lavorativo – ha dichiarato Zinzi -. Quanto sta accadendo ha ripercussioni su 350 famiglie, ma anche sull'intero territorio perché rappresenta l'ennesimo colpo all'industria casertana. Quando si attacca l'economia locale bisogna reagire attraverso azioni utili e sinergiche. Ogni iniziativa da parte della Regione deve essere considerata lecita, atteso il comportamento scorretto dell'Azienda". Nel testo il consigliere Zinzi ha interrogato la Giunta "per conoscere quali atti voglia concretamente e da subito mettere in campo per salvare questi 350 posti di lavoro che rappresentano l'ultimo baluardo d'industrializzazione in provincia di Caserta". (Ren)